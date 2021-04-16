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Ракурс
Антивакцинатори у Черкасах поставили сітілайти біля лікарень на зупинках. Фото: Слово і діло

Антивакцинатори у Черкасах поставили сітілайти біля лікарень і на зупинках (ФОТО)

16 кві 2021, 21:41
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Вакцинація від коронавірусу в Черкаській області просувається дуже повільно.

У Черкасах біля лікарень та на зупинках громадського транспорту повісили сітілайти з антивакцинальними закликами. Про це повідомила народний депутат, член медкомітету парламенту Ольга Стефанишина на сторінці у Facebook.

Я думала, що 5G, чіпізація, світова змова і вся ця антинаукова єресь проти вакцинації вже давно стали просто ковідним фольклором, але ні. За останні шість днів у Черкаській області щепили 165 людей. І це за вчора. А перед тим у статистиці красувався просто нуль. Хворих на COVID-19 за ці шість днів виявили аж 3 тис. 688 випадків, — написала вона.

Стефанишина повідомила, що звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Ради національної безпеки й оборони України, керівництва області та міста з вимогою оперативно відреагувати на поширення антивакцинальних закликів у Черкасах.


Місцева влада має з’ясувати, хто, як і за які кошти розмістив ці антивакцинальні написи у місті. Зараз ситуація з COVID-19 в Україні критична і погіршується з кожним днем. Вакцинація — єдиний порятунок від наслідків COVID-19, — наголосила вона.

Раніше ми повідомляли, що в Черкаській області за п’ять днів поспіль — з 10 по 14 квітня — не було зроблено жодного щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Ракурс


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