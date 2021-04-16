Валютні кредити переведуть в гривні – прийнято закон. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n153396-valutni-kredyty-perevedut-v-gryvni-pryynyato-zakon.html

Ракурс

Верховна Рада прийняла ряд законів, спрямованих на реструктуризацію валютних кредитів, заручниками яких стали багато українців через ріст курсу валют у 2014 році.

Згідно із законопроектом № 4475 в гривневий еквівалент будуть переведені валютні кредити:

непогашені до набрання чинності закону;

за якими раніше не було реструктуризації;

за якими не було заборгованості станом на 1 січня 2014 року;

виконання зобов’язань за договором, забезпечене іпотекою в розмірі не більше: 140 кв.м. для квартири; 250 кв. м — для будинку, 250 кв. м — для садового будинку; 10 соток — для землі.

Реструктуризація буде проводитися за заявою позичальника, яку він повинен буде направити в банк рекомендованим листом протягом трьох місяців після набуття чинності закону.

При цьому після проведення реструктуризації позичальник буде зобов’язаний:

оплатити суму непогашеного кредиту за наслідками реструктуризації щомісяця рівними частинами протягом десяти років;

оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані до дня проведення реструктуризації;

оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані після реструктуризації в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеного на один відсоток;

оплатити пеню за кожен день прострочення оплати кредиту, яка нараховується в розмірі половини облікової ставки Нацбанку з 90 дня після проведення реструктуризації;

оплатити страховку, якщо вона передбачена кредитним договором на момент реструктуризації.

Всі інші зобов’язання вважаються погашеними.

Розмір відсотків за користування кредитом буде щорічно змінюватися і відповідатиме індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеному на один відсоток.

Протягом п’яти місяців з дня набрання законом чинності буде діяти мораторій на стягнення іпотечного майна, який буде знятий, якщо позичальник вирішить не здійснювати реструктуризацію валютного кредиту.

Законопроект № 4475 вже підписав голова Верховної Ради, документ відправили на підпис президенту.

Нагадаємо, законопроекти щодо реструктуризації валютних кредитів у другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня.