Валютні кредити переведуть в гривні — прийнято законhttps://racurs.ua/ua/n153396-valutni-kredyty-perevedut-v-gryvni-pryynyato-zakon.htmlРакурс
Верховна Рада прийняла ряд законів, спрямованих на реструктуризацію валютних кредитів, заручниками яких стали багато українців через ріст курсу валют у 2014 році.
Згідно із законопроектом № 4475 в гривневий еквівалент будуть переведені валютні кредити:
- непогашені до набрання чинності закону;
- за якими раніше не було реструктуризації;
- за якими не було заборгованості станом на 1 січня 2014 року;
- виконання зобов’язань за договором, забезпечене іпотекою в розмірі не більше: 140 кв.м. для квартири; 250 кв. м — для будинку, 250 кв. м — для садового будинку; 10 соток — для землі.
Реструктуризація буде проводитися за заявою позичальника, яку він повинен буде направити в банк рекомендованим листом протягом трьох місяців після набуття чинності закону.
При цьому після проведення реструктуризації позичальник буде зобов’язаний:
- оплатити суму непогашеного кредиту за наслідками реструктуризації щомісяця рівними частинами протягом десяти років;
- оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані до дня проведення реструктуризації;
- оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані після реструктуризації в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеного на один відсоток;
- оплатити пеню за кожен день прострочення оплати кредиту, яка нараховується в розмірі половини облікової ставки Нацбанку з 90 дня після проведення реструктуризації;
- оплатити страховку, якщо вона передбачена кредитним договором на момент реструктуризації.
Всі інші зобов’язання вважаються погашеними.
Розмір відсотків за користування кредитом буде щорічно змінюватися і відповідатиме індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеному на один відсоток.
Протягом п’яти місяців з дня набрання законом чинності буде діяти мораторій на стягнення іпотечного майна, який буде знятий, якщо позичальник вирішить не здійснювати реструктуризацію валютного кредиту.
Законопроект № 4475 вже підписав голова Верховної Ради, документ відправили на підпис президенту.
Нагадаємо, законопроекти щодо реструктуризації валютних кредитів у другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня.