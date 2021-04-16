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Валютні кредити переведуть в гривні – прийнято закон. Фото: УП

Валютні кредити переведуть в гривні — прийнято закон

16 кві 2021, 20:53
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Верховна Рада прийняла ряд законів, спрямованих на реструктуризацію валютних кредитів, заручниками яких стали багато українців через ріст курсу валют у 2014 році.

Згідно із законопроектом № 4475 в гривневий еквівалент будуть переведені валютні кредити:

  • непогашені до набрання чинності закону;
  • за якими раніше не було реструктуризації;
  • за якими не було заборгованості станом на 1 січня 2014 року;
  • виконання зобов’язань за договором, забезпечене іпотекою в розмірі не більше: 140 кв.м. для квартири; 250 кв. м — для будинку, 250 кв. м — для садового будинку; 10 соток — для землі.

Реструктуризація буде проводитися за заявою позичальника, яку він повинен буде направити в банк рекомендованим листом протягом трьох місяців після набуття чинності закону.

При цьому після проведення реструктуризації позичальник буде зобов’язаний:

  • оплатити суму непогашеного кредиту за наслідками реструктуризації щомісяця рівними частинами протягом десяти років;
  • оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані до дня проведення реструктуризації;
  • оплатити відсотки за користування кредитом, нараховані після реструктуризації в розмірі українського індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеного на один відсоток;
  • оплатити пеню за кожен день прострочення оплати кредиту, яка нараховується в розмірі половини облікової ставки Нацбанку з 90 дня після проведення реструктуризації;
  • оплатити страховку, якщо вона передбачена кредитним договором на момент реструктуризації.

Всі інші зобов’язання вважаються погашеними.

Розмір відсотків за користування кредитом буде щорічно змінюватися і відповідатиме індексу ставок за дванадцятимісячними депозитами фізичних осіб в гривні, збільшеному на один відсоток.

Протягом п’яти місяців з дня набрання законом чинності буде діяти мораторій на стягнення іпотечного майна, який буде знятий, якщо позичальник вирішить не здійснювати реструктуризацію валютного кредиту.


Законопроект № 4475 вже підписав голова Верховної Ради, документ відправили на підпис президенту.

Нагадаємо, законопроекти щодо реструктуризації валютних кредитів у другому читанні та в цілому підтримала Верховна Рада під час позачергового пленарного засідання 13 квітня.

Джерело: Ракурс


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