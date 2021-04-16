Валютные кредиты переведут в гривны – принят закон. Фото: УП

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Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реструктуризацию валютных кредитов, заложниками которых стали многие в связи с ростом курса валют в 2014 году.

Согласно законопроекту № 4475 в гривневый эквивалент будут переведены валютные кредиты:

непогашенные до вступления закона в силу;

по которым ранее не было реструктуризации;

по которым не было задолженности по состоянию на 1 января 2014 года;

исполнение обязательств по договору, обеспечено ипотекой в размере не более: 140 кв. м для квартиры; 250 кв. м — для дома, 250 кв. м — для садового дома; 10 соток — для земли.

Реструктуризация будет проводиться по заявление заемщика, которое он должен будет направить в банк заказным письмом в течение трех месяцев после вступление закона в силу.

При этом после проведения реструктуризации заемщик будет обязан:

оплатить суму непогашенного кредита по результатам реструктуризации ежемесячно равными частями в течение десяти лет;

оплатить проценты за пользование кредитом, насчитанные до дня проведения реструктуризации;

оплатить проценты за пользование кредитом, начисленные после реструктуризации в размере украинского индекса ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенного на один процент;

оплатить пеню за каждый день просрочки оплаты кредита, которая начисляется в размере половины учетной ставки Нацбанка с 90 дня после проведения реструктуризации;

оплатить страховку, если она предусмотрена кредитным договором на момент реструктуризации.

Все остальные обязательства считаются погашенными.

Размер процентов за пользования кредитом будет ежегодно меняться и будет соответствовать индексу ставок по двенадцатимесячным депозитам физических лиц в гривне, увеличенному на один процент.

В течение пяти месяцев со дня вступление закона в силу будет действовать мораторий на взыскание ипотечного имущества, который будет снят, если заемщик решит не осуществлять реструктуризацию валютного кредита.

Законопроект № 4475 уже подписан председателем Верховной Рады и направлен на подпись президенту.

Напомним, законопроекты о реструктуризации валютных кредитов во втором чтении и в целом поддержала Верховная Рада в ходе внеочередного пленарного заседания 13 апреля.