Антивакцинаторы в Черкассах поставили ситилайты возле больниц на остановках. Фото: Слово и дело

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Вакцинация от коронавируса в Черкасской области продвигается очень медленно.

В Черкассах возле больниц и на остановках общественного транспорта повесили ситилайты с антивакцинальными призывами. Об этом сообщила народный депутат, член медкомитета парламента Ольга Стефанишина на странице в Facebook.

Я думала, что 5G, чипизация, мировой заговор и вся эта антинаучная ересь против вакцинации уже давно стали просто ковидным фольклором, но нет. За последние шесть дней в Черкасской области привили 165 человек. И это только вчера. А перед тем в статистике красовался просто ноль. Больных COVID-19 за эти шесть дней обнаружили 3 тыс. 688 случаев, — написала она.

Стефанишина сообщила, что обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, Совету национальной безопасности и обороны Украины, руководству области и города с требованием оперативно отреагировать на распространение антивакцинальных призывов в Черкассах.

Местны власти должны выяснить, кто, как и за какие средства разместил эти антивакцинальные надписи в городе. Сейчас ситуация с COVID-19 в Украине критическая и ухудшается с каждым днем. Вакцинация — единственное спасение от последствий COVID-19, — подчеркнула она.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области за пять дней — с 10 по 14 апреля — не было сделано ни одной прививки от коронавирусной болезни COVID-19.