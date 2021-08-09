В Украине появится электронный реестр ветеранов, фото: «Специальное Тактическое Снаряжение»

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Электронный реестр ветеранов в тестовом режиме заработает в Украине ко Дню Независимости.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила об этом в интервью агентству «РБК-Украина».

Полноценный запуск этого реестра ожидается к Новому году.

Реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете, — отметила Лапутина.

По ее словам, реестр ветеранов станет инструментом, который позволит получать обобщенную информацию о том, где они проживают, какие у них потребности в услугах и т. д. В частности, это касается и экстренной психологической помощи.

Также, по ее мнению, реестр ветеранов поможет урегулировать вопрос так называемого «военного туризма».

Надо понимать: удостоверение УБД (участника боевых действий — ред.) каждое министерство выдает своим подчиненным: Минобороны — военным, МВД — полиции, нацгвардейцам, пограничникам, СБУ — спецслужбистам, а мы как Минветеранов — только добровольцам. Поэтому этот вопрос еще и к самым ведомствам, — отметила министр.



Напомним, в июле Минветеранов представило бренд «Создано защитниками», который будет продвигать сувенирную и пищевую продукцию, произведенную ветеранами.

Источник: «РБК-Украина»