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В Україні з’явиться електронний реєстр ветеранів, фото: «Специальное Тактическое Снаряжение»
Електронний реєстр ветеранів запустять в Україні — названо терміниhttps://racurs.ua/ua/n158539-elektronnyy-reiestr-veteraniv-zapustyat-v-ukrayini-nazvano-terminy.htmlРакурс
Електронний реєстр ветеранів у тестовому режимі запрацює в Україні до Дня Незалежності.
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».
Повноцінний запуск цього реєстру очікується до Нового року.
Реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті, — зазначила Лапутіна.
За її словами, реєстр ветеранів стане інструментом, який дозволить отримувати узагальнену інформацію про те, де вони проживають, які у них потреби в послугах тощо. Зокрема, це стосується і екстреної психологічної допомоги.
Також, на її думку, реєстр ветеранів допоможе унормувати питання так званого «військового туризму».
Треба розуміти: посвідчення УБД (учасника бойових дій — ред.) кожне міністерство видає своїм підлеглим: Міноборони — військовим, МВС — поліції, нацгвардійцям, прикордонникам, СБУ — спецслужбістам, а ми як Мінветеранів — лише добровольцям. Тому це питання ще й до самих відомств, — зазначила міністр.
Нагадаємо, у липні Мінветеранів представило бренд «Створено захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами.
Джерело: «РБК-Україна»
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