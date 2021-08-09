В Україні з’явиться електронний реєстр ветеранів, фото: «Специальное Тактическое Снаряжение»

https://racurs.ua/ua/n158539-elektronnyy-reiestr-veteraniv-zapustyat-v-ukrayini-nazvano-terminy.html

Ракурс

Електронний реєстр ветеранів у тестовому режимі запрацює в Україні до Дня Незалежності.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Повноцінний запуск цього реєстру очікується до Нового року.

Реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті, — зазначила Лапутіна.

За її словами, реєстр ветеранів стане інструментом, який дозволить отримувати узагальнену інформацію про те, де вони проживають, які у них потреби в послугах тощо. Зокрема, це стосується і екстреної психологічної допомоги.

Також, на її думку, реєстр ветеранів допоможе унормувати питання так званого «військового туризму».

Треба розуміти: посвідчення УБД (учасника бойових дій — ред.) кожне міністерство видає своїм підлеглим: Міноборони — військовим, МВС — поліції, нацгвардійцям, прикордонникам, СБУ — спецслужбістам, а ми як Мінветеранів — лише добровольцям. Тому це питання ще й до самих відомств, — зазначила міністр.



Нагадаємо, у липні Мінветеранів представило бренд «Створено захисниками», який просуватиме сувенірну та харчову продукцію, вироблену ветеранами.

Джерело: «РБК-Україна»