Фінляндія відкрила кордони для українців. Фото: ЕП

https://racurs.ua/ua/n158538-finlyandiya-vidkryla-kordony-dlya-ukrayinciv-scho-treba-znaty.html

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Фінляндія 9 серпня відкрила кордони і зняла всі обмеження на в’їзд для українців.

Обмеження на в’їзд повернули для громадян Азербайджану, Південної Кореї, Японії, Молдови, Сербії та Сінгапуру. Жителям цих країн для отримання дозволу на в’їзд потрібна вагома підстава. Обмеження триватимуть щонайменше до 22 серпня. Про це повідомляє «Суспільне».

До Фінляндії пускатимуть у разі повної вакцинації препаратами:

Comirnaty (Pfizer);

COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

У разі відсутності сертифікату про вакцинацію, прибулі громадяни України мають здати тест на прикордонному пункті контролю. Це не стосується людей, які мають негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години, та людей, які перехворіли щонайменше шість місяців тому та мають довідку про це.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я рекомендують у два рази зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини. Фахівці вважають, що це допоможе вакцинувати більше людей в ті ж самі терміни.

Джерело: «Суспільне»