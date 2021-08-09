Марсохід. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n158537-rover-nasa-nadislav-porojniy-konteyner-scho-trapylosya.html

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Марсохід NASA надіслав порожній контейнер, хоча пробурив першу дірку для збору проб ґрунту ще 6 серпня.

Водночас долото та ударне свердло працювали штатно. Про це повідомила прес-служба NASA.

Відомо, що апарат Perseverance здійснив успішну посадку на поверхню Марса біля кратера Єзеро 18 лютого. У межах місії NASA «Марс 2020» він шукатиме воду та ознаки життя під поверхнею планети, а також збиратиме каміння і зразки ґрунту.

Процес відбору проб є автономним від початку до кінця — один із кроків, який відбувається після поміщення зонда в пробірку для збору, — це вимірювання об'єму проби. Зонд не виявив очікуваного опору, який був би, якби проба розміщувалася всередині пробірки.

Порожня труба, найімовірніше, є результатом того, що порода не реагує так, як ми очікували під час відбору керна, і менш імовірна проблема з обладнанням системи відбору проб, — говорить менеджер проекту Perseverance Дженніфер Троспер.



Ці додаткові дані включатимуть докладні фотографії свердловини, які Perseverance зробить камерою WATSON на кінці своєї руки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що марсохід Curiosity виявив на Марсі загадкову структуру з каменю, яка нагадує арку. Вона зберігає свою форму навіть попри вплив вітру та ерозію.