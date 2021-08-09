Курс біткоіна раптово злетів вгору. Фото: iz.ru

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Ракурс

Курс біткоїна днями досяг двомісячного максимуму. У ніч з 8 на 9 серпня головна криптовалюта піднімалася до 45 тис.дол.

Така вартість — рекорд з 18 травня. Вранці 9 серпня курс головної криптовалюти трохи знизився. Біткоїн торгувався по 43,47 тис. дол. при капіталізації вище 800 млрд дол. Про це свідчать дані ресурсу CoinDesk.

За інформацією видання «Прайм», інвестори в біткоїн чекають публікації звіту по ринку праці США, який вийде 11 серпня. На думку аналітиків, в ньому буде інформація про зростання інфляції в липні ще на 0,5%. Вважається, що попит на криптовалюту зростає, коли підвищується інфляція.

Нагадаємо, криптовалюта біткоїн досягла рекорду в майже 65 тис. дол. за монету в квітні, але після заяви Ілона Макса та заборони цифрової валюти в низці країн, почала падати в ціні.

Джерело: «Прайм»