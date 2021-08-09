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Ракурс
Курс биткоина внезапно взмыл вверх. Фото: iz.ru

Курс биткоина внезапно взлетел вверх (ИНФОГРАФИКА)

9 авг 2021, 10:03
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Курс биткоина на днях достиг двухмесячного максимума. В ночь с 8 на 9 августа главная криптовалюта поднималась до 45 тыс. долл.

Такая стоимость — рекорд с 18 мая. Утром 9 августа курс главной криптовалюты немного снизился. Биткоин торговался по 43,47 тыс. долл. при капитализации выше 800 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные ресурса CoinDesk.

По информации издания «Прайм», инвесторы в биткоин ждут публикации отчета по рынку труда США, который выйдет 11 августа. По мнению аналитиков, в нем будет информация о росте инфляции в июле еще на 0,5%. Считается, что спрос на криптовалюту растет, когда повышается инфляция.

Курс биткоина внезапно взмыл вверх. Инфографика: CoinDesk


Напомним, криптовалюта биткоин достигла рекорда в почти 65 тыс. долл. за монету в апреле, но после заявления Илона Макса и запрета цифровой валюты в ряде стран, начала падать в цене.

Источник: «Прайм»

Источник: Ракурс


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