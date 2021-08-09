Будущее коронавируса спрогнозировал эксперт

Коронавирус. Фото: istock

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Коронавирус в мире не сдает позиции, однако пик эпидемии уже прошел. Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что в будущем COVID-19 станет еще одной «простудой».

Инфекция, в свою очередь, никуда не исчезнет. Об этом сообщает The Spectator.

Он отметил, что после отмены карантина, ежедневный прирост новых заболевших в Великобритании вскоре начал даже падать. Поэтому ученый предсказал, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и инфекциями.

Согласно результатам исследования, симптомы коронавируса будут постепенно приближаться к тем, что наблюдаются у заболевших в легкой форме. Так, уже сейчас штамм «Дельта» чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

Новые штаммы чреваты проблемами — они либо намного заразнее, либо обходят сложившийся иммунитет. Однако есть разумные основания полагать, что штамм «Дельта» может стать конечной точкой вируса, — полагает ученый.

Поэтому профессор считает, что худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании. Однако населению в любом случае потребуется ревакцинация.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения рекомендует в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Это поможет вакцинировать больше людей в те же сроки.

Источник: The Spectator