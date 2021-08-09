Майбутнє коронавірусу спрогнозував експерт

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158535-maybutnie-koronavirusu-sprognozuvav-ekspert.html

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Коронавірус у світі не здає позиції, однак пік епідемії вже пройшов. Професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер вважає, що в майбутньому COVID-19 стане ще однією «застудою».

Інфекція, зокрема, нікуди не зникне. Про це повідомляє The Spectator.

Він зазначив, що після скасування карантину, щоденний приріст нових хворих у Великій Британії незабаром почав навіть падати. Тому вчений прогнозує, що світу не вдасться домогтися колективного імунітету до коронавірусу, однак буде знайдений баланс між несприйнятністю та інфекціями.

Згідно з результатами дослідження, симптоми коронавірусу будуть поступово наближатися до тих, що спостерігаються у хворих у легкій формі. Так, уже зараз штам «Дельта» найчастіше відгукується болем у горлі та нежитю.

Нові штами можуть нести небезпеку — вони або набагато заразніші, або обходять сформований імунітет. Однак є обґрунтовані підстави вважати, що штам «Дельта» може стати кінцевою точкою вірусу, — вважає вчений.

Тому професор вважає, що найгірша частина пандемії вже позаду — хоча б у Великій Британії. Однак населенню в будь-якому випадку буде потрібна ревакцинація.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує у двічі зменшити інтервал між першою і другою дозами вакцини. Це допоможе вакцинувати більше людей у ті ж терміни.

Джерело: The Spectator