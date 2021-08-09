Терміни завершення будівництва Nord Stream 2 назвали в Росії. Фото: iz.ru

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Терміни завершення будівництва «Північного потоку-2» назвав посол Росії в Німеччині Сергій Нечаєв.

Дипломат зазначив, що домовленість Сполучених Штатів Америки й Німеччини ніяк не вплине на темпи робіт. США і ФРН не укладали угоду по газопроводу, були тільки заяви. Робіт по Nord Stream 2 залишилися на кілька тижнів. Про це дипломат заявив в інтерв’ю газеті «Известия».

Виходимо з того, що німецько-американська домовленість не вплине на темпи спорудження і терміни завершення ПП-2. Будівельні роботи знаходяться на фінальному етапі, до повного їх закінчення залишаються лічені тижні, — зазначив Нечаєв.

Тим часом Україна працює над тим, щоб «Північний потік-2» не був сертифікований.

Нагадаємо, голова НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко заявляв, що російський газопровід «Північний потік-2» може бути зупинений завдяки особливостям європейського законодавства.

Джерело: «Известия»