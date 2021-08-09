Сроки завершения строительства Nord Stream 2 назвали в России. Фото: iz.ru

https://racurs.ua/n158534-sroki-zaversheniya-stroitelstva-nord-stream-2-nazvali-v-rossii.html

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Сроки завершения строительства «Северного потока-2» назвал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что договоренность Соединенных Штатов Америки и Германии никак не повлияет на темпы работ. США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления. Работ по Nord Stream 2 остались на несколько недель. Об этом дипломат заявил в интервью газете «Известия».

Исходим из того, что немецко-американская договоренность не повлияет на темпы строительства и сроки завершения ПП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считанные недели, — отметил Нечаев.

Между тем Украина работает над тем, чтобы «Северный поток-2» не был сертифицирован.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявлял, что российский газопровод «Северный поток-2» может быть остановлен благодаря особенностям европейского законодательства.

Источник: «Известия»