Марсоход. Фото: NASA

https://racurs.ua/n158537-rover-nasa-prislal-pustoy-konteyner-chto-sluchilos.html

Ракурс

Марсоход NASA прислал пустой контейнер, хотя пробурил первую дырку для сбора проб почвы еще 6 августа.

В то же время долото и ударное сверло работали штатно. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Известно, что аппарат Perseverance совершил успешную посадку на поверхность Марса у кратера Езеро 18 февраля. В рамках миссии NASA «Марс 2020» он будет искать воду и признаки жизни под поверхностью планеты, а также собирать камни и образцы почвы.

Процесс отбора проб является автономным от начала до конца — один из шагов, который происходит после помещения зонда в пробирку для сбора, — это измерение объема пробы. Зонд не выявил ожидаемого сопротивления, который был бы, если бы проба находилась внутри пробирки.

Пустая труба, скорее всего, является результатом того, что порода не реагирует так, как мы ожидали во время отбора керна, и менее вероятна проблема с оборудованием системы отбора проб, — говорит менеджер проекту Perseverance Дженнифер Троспер.



Эти дополнительные данные будут включать подробные фотографии скважины, которые Perseverance сделает камерой WATSON на конце своей руки.

Напомним, ранее мы сообщали, что марсоход Curiosity обнаружил на Марсе загадочную структуру из камня, которая напоминает арку. Она сохраняет свою форму даже несмотря на влияние ветра и эрозии.