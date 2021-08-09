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Финляндия открыла границы для украинцев. Фото: ЕП

Финляндия открыла границы для украинцев — что надо знать

9 авг 2021, 10:32
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Финляндия 9 августа открыла границы и сняла все ограничения на въезд для украинцев.

Ограничения на въезд вернули для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для получения разрешения на въезд требуется веское основание. Ограничения продлятся минимум до 22 августа. Об этом сообщает «Общественное».

В Финляндию будут пускать в случае полной вакцинации препаратами:

  • Comirnaty (Pfizer);
  • COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna);
  • Vaxzevria (AstraZeneca);
  • Janssen (Johnson&Johnson);
  • Sinopharm;
  • COVISHIELD;
  • CoronaVac.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, прибывшие граждане Украины должны сдать тест на пограничном пункте контроля. Это не касается людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа, и людей, которые переболели минимум шесть месяцев назад и имеющие справку об этом.


Напомним, в Министерстве здравоохранения рекомендуют в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Специалисты считают, что это поможет вакцинировать больше людей в те же самые сроки.

Источник: «Общественное»

Источник: Ракурс


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