Финляндия открыла границы для украинцев. Фото: ЕП

https://racurs.ua/n158538-finlyandiya-otkryla-granicy-dlya-ukraincev-chto-nado-znat.html

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Финляндия 9 августа открыла границы и сняла все ограничения на въезд для украинцев.

Ограничения на въезд вернули для граждан Азербайджана, Южной Кореи, Японии, Молдовы, Сербии и Сингапура. Жителям этих стран для получения разрешения на въезд требуется веское основание. Ограничения продлятся минимум до 22 августа. Об этом сообщает «Общественное».

В Финляндию будут пускать в случае полной вакцинации препаратами:

Comirnaty (Pfizer);

COVID-19 Vaccine Spikevax (Moderna);

Vaxzevria (AstraZeneca);

Janssen (Johnson&Johnson);

Sinopharm;

COVISHIELD;

CoronaVac.

В случае отсутствия сертификата о вакцинации, прибывшие граждане Украины должны сдать тест на пограничном пункте контроля. Это не касается людей, которые имеют отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа, и людей, которые переболели минимум шесть месяцев назад и имеющие справку об этом.

Напомним, в Министерстве здравоохранения рекомендуют в два раза уменьшить интервал между первой и второй дозами вакцины. Специалисты считают, что это поможет вакцинировать больше людей в те же самые сроки.

Источник: «Общественное»