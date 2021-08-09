https://racurs.ua/2913-esche-plus-odin-preparat-proryv-ili-ocherednaya-panaceya-ot-covid-19.html

Ракурс

Наконец-то нашли настоящее лекарство от COVID-19 — так реагируют в соцсетях на новость о препарате из Эстонии. Никаких тебе таблеток или уколов. Знакомьтесь, BioBlock — спрей, который следует впрыснуть в рот и нос. Назальный спрей от коронавируса разработан компанией Icosagen, занимающейся генной инженерией, совместно с эстонскими университетами. Продукт производится и продается компанией Chemi-Pharm. Разработчики утверждают: препарат способен блокировать распространяющийся по планете семимильными шагами штамм «Дельта». Научный директор компании Icosagen Март Устав заверяет, что спрей также эффективен против других вариантов вируса с короной — британского, южноафриканского и бразильского. BioBlock может быть полезен там, где людям трудно держаться на расстоянии друг от друга: дома или в ресторане, школе, на спортивных тренировках и соревнованиях, рабочем месте и в общественном транспорте...

Действительно ли можно рассчитывать на помощь этого продукта в противостоянии с коронавирусом?

BioBlock: коровы пришли на помощь

Как заявляют исследователи, BioBlock содержит нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2 из коровьего молозива. Молозивом называют особый секрет молочных желез у млекопитающих, который выделяется в течение нескольких дней после родов и содержит множество различных антител, — этакая пассивная защита новорожденных в первые месяцы жизни. Если корову специально иммунизировать с помощью инъекций, содержащих S-белок коронавируса, со временем в ее крови и молозиве появятся антитела к данному белку. Производитель утверждает, что компании удалось получить нейтрализующие антитела к шиповидному белку SARS-CoV-2. Антитела называют нейтрализующими, так как они блокируют возможность контакта коронавируса с рецептором ACE2 клеток человека, препятствуя проникновению и размножению вируса в организме.

Спрей нужно распылять на поверхность ротовой и носовой полостей, продукт способен оставаться там и действовать в течение 4 часов. Если вдруг на вас чихнул инфицированный, антитела связываются с S-белками коронавируса, препятствуя его взаимодействию с вашими клетками, затем вирус, не добившийся своего, выводится из организма.

Юридически BioBlock не является лекарственным средством. По принципу действия спрей больше соответствует изделию медицинского назначения, так как не оказывает влияния на организм человека. В то же время он содержит антитела и в этом ближе к лекарственному препарату. Разрешение на изготовление и продажу BioBlock выдал Департамент здоровья Эстонии после того, как получил заключение специальной группы экспертов по пограничным продуктам.

Какие есть доказательства, что продукт действительно рабочий? Исследования на животных показали неплохие результаты, клинические еще не проводились, но в ближайшее время планируются.

«BioBlock — новая разработка эстонцев, направленная на предупреждение передачи вируса SARS-CoV-2. Насколько она эффективна в реальных условиях, неизвестно, ведь лучшее исследование, которое у нас есть на сегодняшний день, проведено на сирийских хомячках. Из позитивного — клинические исследования планируются. Из негативного — они небольшие и могут не позволить доказать эффективность продукта», — объясняет кандидат биологических наук Дмитрий Демаш на своей страничке в FB.

В планах компании на ближайшее время — исследование фармакокинетики препарата (изучается, как он всасывается в организме, распределяется и выводится из него) у здоровых добровольцев. В повестке дня также исследование с участием 324 больных коронавирусной инфекцией и здоровых членов их семей, дабы определить эффективность защиты и возможности снижения тяжести заболевания при применении спрея.

Теоретически идея получения концентрата антител из молозива представляет интерес, однако имеет свои ограничения. Увы, но молозиво выделяется лишь в течение короткого периода времени, что может стать проблемой при масштабировании производства, — говорят ученые.

Принцип создания барьера, препятствующего проникновению различных вирусов в организм человека, не нов, используется, например, в ряде продуктов против вирусов, вызывающих ОРВИ. Это знакомая нам из детства оксолиновая мазь, спреи с интерферонами. Может ли BioBlock действительно блокировать вирус?

«Теоретически — да, на практике ни один из «барьерных» спреев, которые тестировались как средства защиты от COVID-19, несмотря на оптимистические предварительные результаты исследований, дальнейшего развития и включения в рекомендации защиты населения так и не получили, — отмечает Дмитрий Демаш. — Является ли этот продукт лекарством от COVID-19? Нет. Является ли этот продукт альтернативой соблюдению социальной дистанции, масочного режима и вакцинации? Нет. Нет. И еще раз нет. Так что сохраняйте спокойствие, вакцинируйтесь и продолжайте интересоваться новыми научными разработками».

Отдельный вопрос — регистрация продукта, ведь эстонская разработка зависла между «изделиями медицинского назначения» и «лекарственными средствами». Эстонский регулятор разрешил реализацию спрея своим отдельным решением. В других странах, скорее всего, будут дожидаться завершения полного цикла клинических исследований.

Почему так сложно найти лекарство от COVID-19?

Вы знаете, что за последние лет двадцать не появилось ни одного принципиально нового класса антибиотиков? Противовирусных препаратов в арсенале человечества и того меньше. Причем значительно. Слава богу, сегодня в арсенале врачей есть лекарства для лечения ВИЧ, «молчаливого» убийцы — гепатита С... Тем не менее это, скорее, исключение для заболеваний, вызываемых вирусами. Причин такого положения вещей множество. Сравните: первый антибиотик пенициллин был открыт в 1928 году, выведен на рынок в 1943-м, а первый противовирусный препарат идоксуридин (активный в отношении вируса простого герпеса и применяемый при герпетическом поражении глаз) был одобрен в 1963-м, то есть 20 лет спустя.

Казалось бы, и бактерии, и вирусы являются возбудителями заболеваний, но между ними большая разница. Первые — живые микроорганизмы, способные обеспечить все этапы своей жизнедеятельности самостоятельно. Убить недруга в виде бактерий проще, — у них есть немало специфических мишеней (клеточные стенки, рибосомы), воздействуя на которые, можно повысить и эффективность, и безопасность антибиотиков. Вирусы — внутриклеточные паразиты, использующие живые клетки для производства своих новых копий. Для осуществления «коварного плана» вирус вначале должен прикрепиться на поверхности клетки-хозяина (делает он это с помощью специфической связи между белками вирусной оболочки и рецепторами на поверхности клетки-хозяина). Затем вирус проникает в клетку, высвобождает свою ДНК или РНК, происходит увеличение числа копий генетического материала, сборка новых вирусных частиц и выход вируса из клетки.

«Одно из следствий того, что жизненный цикл вирусов сильно завязан на функционирование нормальных клеточных систем, — очень сложно найти соединение, которое бы препятствовало размножению вируса и не было (очень) токсичным для человека, — объясняет Дмитрий Демаш. — Некоторые вирусы (ВИЧ, вирус герпеса и т.д.) могут «засыпать» в клетках организма на неопределенное время, становясь недоступными для большинства противовирусных препаратов, которые могут быть эффективными, только когда вирус активно размножается».

Еще один козырь вирусов — многие из них мутируют, причем гораздо быстрее, чем бактерии. Мутанты могут приобретать устойчивость к действию противовирусных препаратов. Например, римантадин, в свое время широко использовавшийся при гриппе, сейчас практически неэффективен, — сегодняшние штаммы вируса гриппа к нему почти нечувствительны.

Часть противовирусных препаратов (например, ремдесивир, используемый при коронавирусной инфекции) вводятся только внутривенно. А значит, пациенту нужна госпитализация. И здесь, по мнению экспертов, возникает трудноразрешимая задача. Большинство противовирусных препаратов действуют эффективнее, если принимаются с первых дней заболевания (вспомним тот же озельтамивир при гриппе). Но как госпитализировать пациентов с первых дней ковида? Ученые пытаются разработать ремдесивир в форме ингаляций, что упростило бы задачу. Увы, но это не ближайшая перспектива.

На сегодняшний день в клинических исследованиях находятся несколько противовирусных препаратов против SARS-CoV-2. Какие из них перспективны? По мнению экспертов, самый ожидаемый — molnupiravir. Принцип действия препарата, разработанного Merck&Co совместно с компанией Ridgeback Biotherapeutics, заключается в блокировании определенного фермента, необходимого вирусу для воспроизведения своей РНК. США планируют заказать у производителя экспериментальный препарат против коронавируса на сумму 1,2 млрд долл. Есть новости, что предварительный договор о закупке лекарства уже подписан.

В данное время molnupiravir проходит третью фазу клинических испытаний, оценивается эффективность лечения ковид-пациентов, а также возможность его применения для профилактики заражения после близких контактов с инфицированными. Обещают, что частично исследования должны завершиться до конца 2021 года. Хочется верить, что у человечества появится новый козырь в борьбе с COVID-19 и не за все деньги мира.

Досадно, но на сегодняшний день вариантов противовирусного лечения COVID-19 у нас немного, утверждают ученые. Поэтому самый надежный способ защиты — постараться не заболеть.