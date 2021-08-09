Знайдений препарат, що знищує коронавірус на 70%

Ліки. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158540-znaydenyy-preparat-scho-znyschuie-koronavirus-na-70.html

Ракурс

Ліки проти коронавірусу вдалося знайти вченим. Міжнародна група дослідників виявила, що препарат фенофібрат і його активна форма фенофібринова кислота можуть знищувати коронавірус SARS-CoV—2 в клітинах людини.

Про це повідомляється в статті, опублікованій у журналі Frontiers in Pharmacology.

Дослідники проаналізували потенційні препарати, вимірявши димеризацію людського рецептора ангіотензинперетворюючого ферменту 2 (ACE2).

ACE2 є димером, який складається з двох простих молекул, що впливає на його здатність зв’язуватися з коронавірусним S-білком (білок-шип). Вчені ідентифікували фенофібрат, чия активна форма дестабілізує рецептор-зв'язуючий домен (RBD) вірусного білка-шипа і пригнічує його зв’язування з ACE2.

Фенофібрат і фенофібринова кислота були протестовані двома незалежними лабораторіями на культивованих клітинах Vero, інфікованих двома різними ізолятами вірусу.

В обох випадках фенофібрат і фенофіброєва кислота в клінічно значущих концентраціях знижували вірусну інфекцію до 70%. Оскільки препарат безпечний і вже використовується для боротьби з високим рівнем холестерину й ліпідів у крові, він може бути потенційним терапевтичним засобом для лікування коронавірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер вважає, що в майбутньому COVID-19 стане ще однією «застудою».