Чаус. фото: УП

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Микола Чаус, екс-суддя Дніпровського районного суду Києва заявив, що його викрали й намагалися вбити.

Про це йдеться в постанові Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

4 серпня ВАКС проводив засідання в закритому режимі. Згідно з текстом, Чаус заявив, що його викрали й намагалися вбити.

Чаус підтримав позицію захисту та заявив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо викрадення з метою вбивства. Він відзначив, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 км пішки та добровільно з’явився до органів Служби безпеки України (СБУ).

Під час засідання суду суддя-втікач заявив, що співробітники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до ВАКС, водночас звернувшись із клопотанням про застосування запобіжного заходу.

Такі обставини вважає свідченням надання вказівки працівниками НАБУ або САП діяти певним чином. Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до ВАКС із клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя повинен відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням, — йдеться в постанові.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування справи Миколи Чауса завершили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Суддя втікач вимагав та одержав неправомірну вигоду в 150 тис. дол.