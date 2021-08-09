Помістити Чауса під варту вимагає САП

Чаус. Фото: Волинські новини

https://racurs.ua/ua/n158553-pomistyty-chausa-pid-vartu-vymagaie-sap.html

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Микола Чаус, суддя-втікач, якого підозрюють у хабарництві, був відправлений судом під цілодобовий домашній арешт.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржує цей запобіжний захід в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Про це повідомила прес-секретар САП Ольга Постолюк, передає «Укрінформ».

САП подала апеляційну скаргу на рішення ВАКС щодо обрання запобіжного заходу Чаусу. Просимо обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, — сказала речниця САП.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розслідування справи Миколи Чауса завершили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Суддя втікач вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол.

Джерело: Укрінформ