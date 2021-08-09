Винагороду за темпи вакцинації випишуть сімейним лікарям

Ляшко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158552-vynagorodu-za-tempy-vakcynaciyi-vypyshut-simeynym-likaryam.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні пришвидшилася. Відтепер Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) спільно з Національною службою здоров’я України хоче запровадити винагороду сімейним лікарям за швидкі темпи вакцинації від інфекції.

За охоплення щепленнями лікарі отримуватимуть бали безперервного професійного розвитку. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано понад 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року, — заявив міністр.



Бали можна буде отримати вже наступного року, оскільки цьогоріч більшість лікарів уже пройшли атестацію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні може стати примусовою для деяких категорій громадян у тому випадку, якщо відбудеться посилення карантину.