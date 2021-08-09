Вознаграждение за темпы вакцинации выпишут семейным врачам

Ляшко. Фото: УП

https://racurs.ua/n158552-voznagrajdenie-za-tempy-vakcinacii-vypishut-semeynym-vracham.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине ускорилась. Отныне Минздрав совместно с Национальной службой здоровья Украины хочет ввести вознаграждение семейным врачам за быстрые темпы вакцинации от инфекции.

За охват прививками врачи будут получать баллы непрерывного профессионального развития. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года, — заявил министр.



Баллы можно будет получить уже в следующем году, поскольку в этом году большинство врачей уже прошли аттестацию.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине может стать принудительной для некоторых категорий граждан в том случае, если произойдет усиление карантина.