Новый тарифный план на отопительный сезон ввел «Нафтогаз». Фото: ЕП

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Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» ввела новый тарифный план на отопительный сезон.

Тариф «Комфортный сезон» особенный тем, что необходимо платить за газ равномерными частями ежемесячно. Цена на газ в тарифном плане зафиксирована на уровне действующего годового тарифа — 7,96 грн за 1 куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). Действовать он начал с сегодняшнего дня, 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе «Нафтогаза».

Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом «голубого топлива», который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается, учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления, среди которых: тип «приготовления пищи» (50−200 куб. м газа в месяц), тип «приготовление пищи и подогрев воды» (150−500 куб. м газа в месяц), а также тип «отопление» (800−20000 куб. м газа в месяц).

Газовики отмечают, что ежемесячную оплату за газ нужно сделать не позднее 15 числа.

Тарифный план «Комфортный сезон» действует в течение отопительного сезона — 7 полных месяцев: с 1 октября и до 30 апреля. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента. В любой период клиент по желанию может изменить тарифный план «Комфортный сезон», выбрав другое доступное предложение от ГК «Нафтогаз Украины».

Напомним, в КГГА заявили, что тарифы на коммунальные услуги в Киеве вырастут и они могут пересечь границу платежеспособности из-за кризиса на рынке. Это грозит теплоснабжающим компаниям банкротством.