Новий тарифний план на опалювальний сезон запровадив «Нафтогаз». Фото: ЕП

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Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» ввела новий тарифний план на опалювальний сезон.

Тариф «Комфортний сезон» особливий тим, що необхідно платити за газ рівномірними частинами щомісяця. Ціна на газ в тарифному плані зафіксована на рівні чинного річного тарифу — 7,96 грн за 1 куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставки). Діяти він почав відсьогодні, 9 серпня. Про це повідомили в прес-службі «Нафтогазу».

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта — відповідно до обсягу «блакитного палива», який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме — 1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

Необхідний обсяг газу в опалювальний сезон розраховується, враховуючи Історичні дані про використання газу конкретним клієнтом і відповідно до його типу споживання, серед яких: тип «приготування їжі» (50−200 куб. м газу на місяць), тип «приготування їжі та підігрів води» (150−500 куб. м газу на місяць), а також тип «опалення» (800−20000 куб. м газу на місяць).

Газовики зазначають, що щомісячну оплату за газ потрібно зробити не пізніше 15 числа.

Тарифний план «Комфортний сезон» діє протягом опалювального сезону — 7 повних місяців: з 1 жовтня і до 30 Квітня. Перехід на нову тарифну пропозицію можливий за умови відсутності заборгованості у клієнта. У будь-який період клієнт за бажанням може змінити тарифний план «Комфортний сезон», вибравши іншу доступну пропозицію від ДК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, у КМДА заявили, що тарифи на комунальні послуги в Києві зростуть і вони можуть перетнути кордон платоспроможності через кризу на ринку. Це загрожує теплопостачальним компаніям банкрутством.