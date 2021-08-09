У Росії в’язень втік з СІЗО, спустившись на саморобному канаті, фото: «Фитсевен»

https://racurs.ua/ua/n158550-hvoryy-na-covid-19-v-yazen-vtik-z-izolyatora-v-rf-splivshy-kanat-z-prostyradl.html

Ракурс

У Росії в’язень втік з ізолятора, сплівши канат з простирадл.

Інцидент стався у місті Самара 7 серпня, повідомляє видання Lenta.ru.

Зазначається, що чоловіка заарештували за зберігання наркотиків. В ніч на 7 серпня він, попри присутність у камері ще кількох людей, зірвав з вікна ґрати та на саморобному канаті спустився з третього поверху, після чого вибрався за периметр.

Черговий і двоє поліцейських, які охороняли установу, нічого не помітили, як і сусіди по камері, які в момент зникнення ув’язненого спали, — зазначає видання.

Втікача зрештою розшукали у місцевому вагонному депо, де він переховувався, і повернули до ізолятора.

Зазначається, що втікач, судячи з результатів тестів, хворий на коронавірусну хворобу COVID-19.

Нагадаємо, у 2019 році невдалу спробу втекти від поліцейських через систему кондиціонування здійснив в’язень в американському штаті Індіана. Система не була розрахована на вагу людини, тож він провалився крізь стелю просто до правоохоронців, які намагалися його затримати.

Джерело: Lenta.ru