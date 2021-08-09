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У Росії в’язень втік з СІЗО, спустившись на саморобному канаті, фото: «Фитсевен»

Хворий на COVID-19 в’язень втік з ізолятора в РФ, сплівши канат з простирадл

9 сер 2021, 12:56
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У Росії в’язень втік з ізолятора, сплівши канат з простирадл.

Інцидент стався у місті Самара 7 серпня, повідомляє видання Lenta.ru.

Зазначається, що чоловіка заарештували за зберігання наркотиків. В ніч на 7 серпня він, попри присутність у камері ще кількох людей, зірвав з вікна ґрати та на саморобному канаті спустився з третього поверху, після чого вибрався за периметр.

Черговий і двоє поліцейських, які охороняли установу, нічого не помітили, як і сусіди по камері, які в момент зникнення ув’язненого спали, — зазначає видання.

Втікача зрештою розшукали у місцевому вагонному депо, де він переховувався, і повернули до ізолятора.

Зазначається, що втікач, судячи з результатів тестів, хворий на коронавірусну хворобу COVID-19.


Нагадаємо, у 2019 році невдалу спробу втекти від поліцейських через систему кондиціонування здійснив в’язень в американському штаті Індіана. Система не була розрахована на вагу людини, тож він провалився крізь стелю просто до правоохоронців, які намагалися його затримати.

Джерело: Lenta.ru


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