Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n158549-sche-meni-dorikaut-lukashenko-poskarjyvsya-na-zakryte-nebo-nad-ukrayinou.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, назвав українську владу «божевільними».

Причиною для такої заяви послужило закрите небо над Україною для літаків із Білорусі. Про це Лукашенко заявив під час своєї прес-конференції.

Тепер білоруський диктатор планує летіти в Крим через територію країни-агресора Росії. Також він уточнив, що визнає Крим російським, всупереч Будапештській декларації, тоді, коли останній олігарх у РФ визнає Крим і почне постачати туди свою продукцію.

Ще мене в чомусь дорікають, коли я вболівав більше за Україну, ніж за Білорусь зовсім нещодавно. І всіляко намагався, щоби склеїти ось ці слов’янські три держави, — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Лукашенко назвав Україну «додатковою загрозою, якої раніше не було», а українську владу звинуватив у проведенні «антинародного курсу».