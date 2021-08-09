COVID-вакцинація знижує ризик госпіталізації в 15 разів. Фото: rt.com

https://racurs.ua/ua/n158548-covid-vakcynaciya-znyjuie-ryzyk-gospitalizaciyi-v-15-raziv-moz.html

Ракурс

Дію вакцини від коронавірусу пояснили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів. Аналіз випадків зараження коронавірусу в Україні за останні три місяці показав, що лише 0,7% осіб, яким діагностували COVID-19, були щеплені двома дозами антиковідної вакцини. Повністю вакциновані склали лише 0,4%. Про це повідомила прес-службу МОЗ.

Зазначається, що станом на 3 серпня, повністю вакцинованих було близько 5,6% населення України, а серед хворих було 0,7% вакцинованих. У міністерстві переконують, що вакцинація знижує ризик госпіталізації та тяжкого перебігу хвороби в 15 разів.

За даними Електронної системи охорони здоров’я за період з 10 травня по 3 серпня 2021 року, було зареєстровано 99 тис. 583 випадків захворювання українців на COVID-19. Два уколи отримали 662 з них, або 0,66%. Серед 24 тис. 442 госпіталізованих внаслідок коронавірусного захворювання лише 95 людей були повністю вакциновані.

Нагадаємо, експерти заявляють, що вакцинація від коронавірусу може проводитися по-новому. Деяким людям може бути достатньо лише однієї дози вакцини Pfizer, щоб дістати імунітет від коронавірусу. Це стосується тих, хто раніше перехворів на коронавірус.