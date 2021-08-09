Мелінда Сімонс. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158547-pytannya-schodo-ukrayiny-v-nato-vje-vyrishene-posol.html

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Україна в НАТО може потрапили вже найближчим часом, якщо виконає всі вимоги альянсу.

Питання про те, чи зможе Україна приєднатися до об'єднання, уже вирішене. Про це заявила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс в інтерв’ю BBC.

За її словами, наразі зрозуміло, що держави-члени НАТО підтримують прагнення України приєднатися.

Можна сказати, що питання про те, чи може Україна приєднатися, уже вирішено в принципі. Питання в тому, що для цього потрібно. Й от розмови про це з українською стороною відбуваються регулярно, а зрушень нема, — заявила Сіммонс.

За словами посла, із залученістю України, її участю в операціях НАТО — усе чудово, і прогрес є очевидним. Але стосовно інституційних реформ, яких вимагає членство, то тут залишається багато роботи.

Одна з них — інституційна реформа у сфері оборони. Я послідовно і скрізь наголошую: воювати на фронті дуже важливо, але так само важливо мати надійну систему підтримки в тилу. І тут повинен бути якийсь поступ, — додала Сіммонс.

Водночас вона звернула увагу на те, що статус «Партнера розширених можливостей» та План дій щодо членства чітко говорять — є супутні реформи, у яких також має бути прогрес. Посол зазначила, що це судова реформа й реформа безпекового сектору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Міністерства закордонних справ України (МЗС) Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО.

Джерело: BBC