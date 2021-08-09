В Україні стрімко зростає температура

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В Україні зміни клімату відбуваються швидше, ніж будь-де у світі.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс заявила про це в інтерв’ю виданню «BBC Україна».

Не знаю, наскільки українці усвідомлюють те, що пропорційно температура зростає в Україні швидше, ніж будь-де у світі, — наголосила вона.

За її словами, наслідки цього вже відчуваються в аграрній галузі, а також проявляються у вигляді надзвичайних природних ситуацій — таких, як повені. Сіммнонс зазначила, що фермери вже стикаються з впливом змін клімату на їхній врожай — температурами, які влітку сягають 40°, в той час як зазвичай вони не перевищували 30°.

Моє враження, що на місцевому рівні вже починають розуміти, що треба робити, але повного комплексного розуміння зв’язку між цими подіями і змінами клімату ще немає, — поділилася вона враженнями від нещодавнього візиту на південний захід України.

На її думку, одним із найболючіших кроків, на який Україні доведеться пройти на шляху боротьби зі змінами клімату — це скорочення видобутку вугілля.

Відмовитися від викопного палива в країні, яка має довгу історію його використання і де цілі громади залежать від цього видобутку, де це основна робота і головне джерело доходів, — дуже непросто, — наголосила посол. — Все це показує, яким має бути рівень діалогу, щоб люди погодилися і повірили, що економіка може зростати і на «зеленій» енергії.

Джерело: «BBC Україна»