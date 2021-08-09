В Украине стремительно растет температура

https://racurs.ua/n158546-temperatura-v-ukraine-rastet-bystree-chem-gde-libo-v-mire-posol-velikobritanii.html

Ракурс

В Украине изменения климата происходят быстрее, чем где-либо в мире.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила об этом в интервью изданию «BBC Украина».

Не знаю, насколько украинцы осознают то, что пропорционально температура растет в Украине быстрее, чем где-либо в мире, — подчеркнула она.

По ее словам, последствия этого уже ощущаются в аграрной отрасли, а также проявляются в виде чрезвычайных природных ситуаций — таких, как наводнения. Симмнонс отметила, что фермеры уже сталкиваются с воздействием изменений климата на их урожай — температурами, которые летом достигают 40°, в то время как обычно они не превышали 30°.

Мое впечатление, что на местном уровне уже начинают понимать, что надо делать, но полного комплексного понимания связи между этими событиями и изменениями климата еще нет, — поделилась она впечатлениями от недавнего визита на юго-запад Украины.

По ее мнению, одним из самых болезненных шагов, на который Украине придется пройти на пути борьбы с изменениями климата — это сокращение добычи угля.

Отказаться от ископаемого топлива в стране, которая имеет долгую историю его использования и где целые общины зависят от этой добычи, где это основная работа и главный источник доходов — очень непросто, — подчеркнула посол. — Все это показывает, каким должен быть уровень диалога, чтобы люди согласились и поверили, что экономика может расти и на «зеленой» энергии.

Источник: «BBC Украина»