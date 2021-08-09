Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты в Кривом Роге. Фото: kramatorskpost.com

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Взрыв гранаты прогремел в Кривом Роге, в результате взрыва пострадали четыре человека — 61-летний мужчина, взорвавший гранату, и трое полицейских.

Вчера, 8 августа, около 17.23 в полицию обратился местный житель и сообщил, что планирует взорвать гранату возле одного из домов в Ингулецком районе города. Патрульные, прибывшие по вызову, начали переговоры с мужчиной. Во время разговора он отдал правоохранителям гранату РГД-5, которую держал в руках. Однако после этого внезапно из кармана достал вторую гранату и взорвал. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители провели обыски в доме фигуранта и нашли еще две гранаты, которые передали экспертам.

По факту взрыва следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 4 августа Кабинет министров захватил бывший боец «Айдара» Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара. После инцидента правоохранители открыли четыре уголовных производства. До 27 сентября мужчина будет находиться в СИЗО.