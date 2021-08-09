Когда заседания ТКГ перенесут из Минска, рассказал Арестович. Фото: УП

https://racurs.ua/n158544-kogda-zasedaniya-tkg-perenesut-iz-minska-rasskazal-arestovich.html

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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) уже скоро может собираться в другом месте для обсуждения урегулирования ситуации на Донбассе.

Спикер украинской делегации Алексей Арестович заявил, что вопрос переноса будет рассматриваться первым после снятия карантина. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Дом».

Формат очных встреч предусмотрен минскими договоренностям, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Сможет ли Минск удержать статус посредника — это уже очень большой вопрос, учитывая, что мы не признали Лукашенко законно избранным президентом Беларуси и отказали ему в праве представлять белорусский народ. Поэтому речь, с достаточно большой долей вероятности, пойдет о переносе переговоров из Минска. А это еще одна очень длинная процедура, — сказал Арестович.

Напомним, ранее мы сообщали, что переговоры по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы пополнит новый участник.