В Украине может появиться Федерация ветеранского спорта, фото: «РБК-Украина»

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В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта. В настоящее время в нашей стране еще нет четкого правового регулирования ветеранского спорта, однако в Верховную Раду уже подан законопроект о внесении соответствующих изменений в закон «О физической культуре и спорте».

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила в интервью агентству «РБК-Украина».

Она отмечается, что в этом случае речь идет не о развитии спорта больших достижений, а о развитии спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности.

Чтобы это не сорок человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли приобщиться, — отметила министр.

Должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и т. д., — добавила она.

Лапутина отметила, что сборную Украины уже приглашены на Игры воинов в США, которые состоятся в сентябре.

Напомним, ко Дню Независимости в Украине в тестовом режиме планируют запустить электронный реестр ветеранов.