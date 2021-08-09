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В Україні може з’явитися Федерація ветеранського спорту, фото: «РБК-Україна»

Федерацію ветеранського спорту хочуть створити в Україні — деталі

9 сер 2021, 11:19
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В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту. Наразі в нашій державі ще немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту, проте до Верховної Ради вже подано законопроект про внесення відповідних змін до закону «Про фізичну культуру і спорт».

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Вона зазначається, що в цьому випадку йдеться не про розвиток спорту великих досягнень, а про розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.

Щоб це не сорок людей були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів та членів їхніх родин могли долучитись, — зазначила міністр.

Має бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо, — додала вона.

Лапутіна зазначила, що збірну України вже запрошено на Ігри воїнів у США, які відбудуться у вересні.


Нагадаємо, до Дня Незалежності в Україні в тестовому режимі планують запустити електронний реєстр ветеранів.

Джерело: «РБК-Україна»


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