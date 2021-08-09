Піти зі спорту після провалу на Олімпіаді хоче 19-річна українка

Лискун. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n158542-pity-zi-sportu-pislya-provalu-na-olimpiadi-hoche-19-richna-ukrayinka.html

Ракурс

Олімпіада-2020 завершилася вчора, 8 серпня, у Токіо. Після змагань 19-річна Софія Лискун, яка однією з останніх серед українських стрибунів у воду змагалася на Олімпіаді, вирішила піти зі спорту.

Вона змагалася в стрибках з 10-метрової вишки, але не змогла пройти в півфінал. Про це повідомляє «Суспільне».

Спортсменка спробувала подолати кваліфікацію Олімпіади-2020 та продовжити виступ в півфіналі, але змогла дістати лише передостанній результат на змаганнях, а після Олімпійських ігор заявила, що роздумує над завершенням кар'єри.

Ключовим моментом у виступі Лискун став третій стрибок. Саме його українська спортсменка виконувала зі стійки на руках, але не змогла зафіксуватися з першої спроби. Тому змушена була вдруге ставати в стійку, і в підсумку вона отримала за стрибок лише 14 балів.

Чи буду готуватися до Олімпіади-2024? Не знаю. Більше ні, аніж так. Тому що ось так. Так, (планую завершити кар'єру, — ред.).Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звісно, очікувала чогось більшого, але вийшло як вийшло, — заявила Лискун.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх, українська спортсменка, втрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фінальних змагань. У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні триває війна.