Уйти из спорта после провала на Олимпиаде хочет 19-летняя украинка

Лискун. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n158542-uyti-iz-sporta-posle-provala-na-olimpiade-hochet-19-letnyaya-ukrainka.html

Ракурс

Олимпиада-2020 завершилась вчера, 8 августа, в Токио. После соревнований 19-летняя София Лискун, которая одной из последних среди украинских прыгунов в воду соревновалась на Олимпиаде, решила уйти из спорта.

Она соревновалась в прыжках с 10-метровой вышки, но не смогла пройти в полуфинал. Об этом сообщает «Суспільне».

Спортсменка попыталась преодолеть квалификацию Олимпиады-2020 и продолжить выступление в полуфинале, но смогла получить лишь предпоследний результат на соревнованиях, а после Олимпийских игр заявила, что подумывает о завершении карьеры.

Ключевым моментом в выступлении Лискун стал третий прыжок. Именно его украинская спортсменка выполняла со стойки на руках, но не смогла зафиксироваться с первой попытки. Поэтому вынуждена была во второй раз становиться в стойку, и в итоге она получила за прыжок всего 14 баллов.

Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Скорее нет, чем да. Потому что вот так. Да, (планирую завершить карьеру, — ред.). Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось как получилось, — заявила Лискун.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих, украинская спортсменка, попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финальных соревнований. В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.