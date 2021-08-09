Коли засідання ТКГ перенесуть із Мінська, розповів Арестович. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158544-koly-zasidannya-tkg-perenesut-iz-minska-rozpoviv-arestovych.html

Ракурс

Тристороння контактна група (ТКГ) уже скоро може збиратися в іншому місці для обговорення врегулювання ситуації на Донбасі.

Спікер української делегації Олексій Арестович заявив, що питання перенесення розглядатиметься першим після зняття карантину. Про це він розповів в ефірі телеканалу «Дом».

Формат очних зустрічей передбачений мінськими домовленостями, проте в умовах коронавірусу це неможливо. Адже за правилами після приїзду з РФ та Індії всі громадяни повинні проходити 14-денну самоізоляцію.

Чи зможе Мінськ утримати статус посередника — це вже дуже велике питання, враховуючи, що ми не визнали Лукашенка законно обраним президентом Білорусі і відмовили йому в праві представляти білоруський народ. Тому мова, з досить великою часткою ймовірності, піде про перенесення переговорів із Мінська. А це ще одна дуже довга процедура, — сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що переговори по Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи поповнить новий учасник.