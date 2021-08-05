Взрыв на шахте Ахметова унес жизни уже шестерых горняков

Взрыв. Фото: Мукачево ТВ

https://racurs.ua/n158404-vzryv-na-shahte-ahmetova-unes-jizni-uje-shesteryh-gornyakov.html

Ракурс

Взрыв на шахте олигарха Рината Ахметова унес жизни уже шести горняков. Сегодня утром отмечалось, что в ожоговом отделении больницы Краматорска умерли еще двое шахтеров в результате взрыва на шахтоуправлении «Покровское».

По состоянию на 12.30 умер еще один шахтер. Об этом сообщил глава профсоюза горняков, народный депутат от «Батькивщины» Михаил Волынец.

Он отметил, что в больницах Покровска и Краматорска идет борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших.

Как известно, утром 31 июля на шахтоуправлении «Покровское» в Донецкой области во время буровзрывных работ на горизонте 815 метров произошел взрыв метана. Десять горняков госпитализированы с ожогами в тяжелом состоянии.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека и иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины).

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв на шахте, принадлежащей шахтоуправления «Покровское» (группа «Метинвест» Рината Ахметава) прогремел 31 июля в поселке Удачное Донецкой области. В результате инцидента пострадали 10 горняков.