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Взрыв на шахте Ахметова – стало известно о смерти еще одного горняка. Фото: УП
Взрыв на шахте Ахметова — стало известно о смерти еще одного горнякаhttps://racurs.ua/n158319-vzryv-na-shahte-ahmetova-stalo-izvestno-o-smerti-esche-odnogo-gornyaka.htmlРакурс
Взрыв на шахте в Донецкой области, который произошел 31 июля, привел к смерти еще одного горняка.
Мужчина пострадал при взрыве на шахтоуправлении «Покровское». Он умер в больнице Краматорска. Об этом написал в Facebook председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.
Это уже вторая смерть в результате инцидента. Восемь человек находятся в больницах Краматорска и Покровска. Они в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.
Напомним, взрыв на шахте, принадлежащей шахтоуправлению «Покровское» (группа «Метинвест» Рината Ахметова) прогремел 31 июля в поселке Удачное Донецкой области. В результате инцидента пострадали 10 горняков. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.
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