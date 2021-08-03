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Ракурс
Взрыв на шахте Ахметова – стало известно о смерти еще одного горняка. Фото: УП

Взрыв на шахте Ахметова — стало известно о смерти еще одного горняка

3 авг 2021, 19:14
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Взрыв на шахте в Донецкой области, который произошел 31 июля, привел к смерти еще одного горняка.

Мужчина пострадал при взрыве на шахтоуправлении «Покровское». Он умер в больнице Краматорска. Об этом написал в Facebook председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.


Это уже вторая смерть в результате инцидента. Восемь человек находятся в больницах Краматорска и Покровска. Они в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Напомним, взрыв на шахте, принадлежащей шахтоуправлению «Покровское» (группа «Метинвест» Рината Ахметова) прогремел 31 июля в поселке Удачное Донецкой области. В результате инцидента пострадали 10 горняков. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.

Источник: Ракурс


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