Взрыв на шахте Ахметова – стало известно о смерти еще одного горняка. Фото: УП

https://racurs.ua/n158319-vzryv-na-shahte-ahmetova-stalo-izvestno-o-smerti-esche-odnogo-gornyaka.html

Ракурс

Взрыв на шахте в Донецкой области, который произошел 31 июля, привел к смерти еще одного горняка.

Мужчина пострадал при взрыве на шахтоуправлении «Покровское». Он умер в больнице Краматорска. Об этом написал в Facebook председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.

Это уже вторая смерть в результате инцидента. Восемь человек находятся в больницах Краматорска и Покровска. Они в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи.

Напомним, взрыв на шахте, принадлежащей шахтоуправлению «Покровское» (группа «Метинвест» Рината Ахметова) прогремел 31 июля в поселке Удачное Донецкой области. В результате инцидента пострадали 10 горняков. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.