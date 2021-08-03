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Ракурс
Вибух на шахті Ахметова – стало відомо про смерть ще одного гірника. Фото: УП

Вибух на шахті Ахметова — стало відомо про смерть ще одного гірника

3 сер 2021, 19:14
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Вибух на шахті в Донецькій області, який стався 31 липня, призвів до смерті ще одного гірника.

Чоловік постраждав під час вибуху на шахтоуправлінні «Покровське». Він помер у лікарні Краматорська. Про це написав у Facebook голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.


Це вже друга смерть внаслідок інциденту. Вісім осіб перебувають у лікарнях Краматорська і Покровська. Вони у важкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Нагадаємо, вибух на шахті, що належить шахтоуправлінню «Покровське» (група «Метінвест» Ріната Ахметова) прогримів 31 липня у селищі Удачне Донецької області. Внаслідок інциденту постраждали 10 гірників.

Джерело: Ракурс


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