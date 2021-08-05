Вибух на шахті Ахметова забрав життя вже шістьох гірників

Вибух на шахті. Фото: Мукачево тв

https://racurs.ua/ua/n158404-vybuh-na-shahti-ahmetova-zabrav-jyttya-vje-shistoh-girnykiv.html

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Вибух на шахті олігарха Рената Ахметова забрав життя вже шести гірників. Сьогодні вранці зазначалося, що в опіковому відділені лікарні Краматорська померли ще двоє шахтарів внаслідок вибуху на шахтоуправлінні «Покровське».

Станом на 12.30 помер ще один шахтар. Про це повідомив голова профспілки гірників, народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець.

Він зазначив, що в лікарнях Покровська та Краматорська триває боротьба за життя та здоров’я ще п’ятьох постраждалих.

Як відомо, вранці 31 липня на шахтоуправлінні «Покровське» на Донеччині під час буропідривних робіт на горизонті 815 метрів стався вибух метану. Десятьох гірників госпіталізували з опіками у важкому стані. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух на шахті, що належить шахтоуправлінню «Покровське» (група «Метінвест» Ріната Ахметава) прогримів 31 липня у селищі Удачне Донецької області. Внаслідок інциденту постраждали 10 гірників.