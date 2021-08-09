Чотири особи постраждали внаслідок вибуху гранати у Кривому Розі. Фото: kramatorskpost.com

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Вибух гранати прогримів у Кривому Розі, внаслідок вибуху постраждали четверо осіб — 61-річний чоловік, який підірвав гранату, та троє поліцейських.

Вчора, 8 серпня, близько 17.23 до поліції звернувся місцевий мешканець та повідомив, що планує підірвати гранату біля одного із будинків в Інгулецькому районі міста. Патрульні, які прибули за викликом, почали переговори з чоловіком. Під час розмови він віддав правоохоронцям гранату РГД-5, яку тримав у руках. Однак після цього раптово з кишені дістав другу гранату та підірвав. Про це 9 серпня повідомила прес-служба Національної поліції.

Правоохоронці провели обшуки в помешканні фігуранта й знайшли ще дві гранати, які передали експертам.

За фактом вибуху слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів) та за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів захопив колишній боєць «Айдару» Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару. Після інциденту правоохоронці відкрили чотири кримінальні провадження. До 27 вересня чоловік перебуватиме у СІЗО.