Мелинда Симонс. Фото: УП

https://racurs.ua/n158547-vopros-ob-ukraine-v-nato-uje-reshen-posol.html

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Украина в НАТО может попасть уже в ближайшее время, если выполнит все требования альянса.

Вопрос о том, сможет ли Украина присоединиться к объединению, уже решен. Об этом заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс в интервью BBC.

По ее словам, сейчас понятно, что государства-члены НАТО поддерживают стремление Украины присоединиться.

Можно сказать, что вопрос о том, может ли Украина присоединиться, уже решен в принципе. Вопрос в том, что для этого нужно. И вот разговоры об этом с украинской стороной происходят регулярно, а сдвигов нет, — заявила Симмонс.

По словам посла, с вовлеченностью Украины, ее участием в операциях НАТО — все прекрасно, и прогресс очевиден. Но относительно институциональных реформ, которых требует членство, то остается много работы. Одна из них — институциональная реформа в сфере обороны.

Я последовательно и везде подчеркиваю: воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу. И здесь должен быть какой-то прогресс, — добавила Симмонс.

В то же время она обратила внимание на то, что статус «Партнера расширенных возможностей» и План действий по членству четко говорят — есть сопутствующие реформы в которых также должен быть прогресс. Посол отметила, что это судебная реформа и реформа сектора безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Министерства иностранных дел Украины (МИД) Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров Украины определить четкую дорожную карту вступления Украины в НАТО.

Источник: BBC