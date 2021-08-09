COVID-вакцинация снижает риск госпитализации в 15 раз. Фото: rt.com

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Ракурс

Действие вакцины от коронавируса объяснили в Министерстве здравоохранения Украины.

Вакцинация снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз. Анализ случаев заражения коронавирусом в Украине за последние три месяца показал, что лишь 0,7% лиц, которым диагностировали COVID-19, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. Полностью вакцинированные составили лишь 0,4%. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что по состоянию на 3 августа, полностью вакцинированных было около 5,6% населения Украины, а среди больных было 0,7% вакцинированных. В министерстве утверждают, что вакцинация снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

По данным электронной системы здравоохранения за период с 10 мая по 3 августа 2021 года, были зарегистрированы 99 тыс. 583 случаев заболевания украинцев на COVID-19. Два укола получили 662 из них, или 0,66%. Среди 24 тыс. 442 госпитализированных в результате коронавирусного заболевания лишь 95 человек были полностью вакцинированы.

Напомним, эксперты заявляют, что вакцина от коронавируса может проводиться по-новому. Некоторым людям может быть достаточно только одной дозы вакцины Pfizer, чтобы получить иммунитет от коронавируса. Это касается тех, кто раньше переболел коронавирусом.