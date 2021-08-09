Лукашенко. Фото: РБК

https://racurs.ua/n158549-esche-menya-uprekaut-lukashenko-pojalovalsya-na-zakrytoe-nebo-nad-ukrainoy.html

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, назвал украинскую власть «безумцами».

Причиной для такого заявления послужило закрытое небо над Украиной для самолетов из Беларуси. Об этом Лукашенко заявил во время своей пресс-конференции.

Теперь белорусский диктатор планирует лететь в Крым через территорию страны-агрессора России. Также он уточнил, что признает Крым российским, вопреки Будапештской декларации, тогда, когда последний олигарх в РФ признает Крым и начнёт поставлять туда свою продукцию.

Ещё меня в чем-то упрекают, когда я болел больше за Украину, чем за Беларусь совсем недавно. И всячески старался, чтобы склеить вот эти славянские три государства, — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко назвал Украину «дополнительной угрозой, которой раньше не было», а украинские власти обвинил в проведении «антинародного курса».