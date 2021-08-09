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В России заключенный сбежал из СИЗО, спустившись на самодельном канате, фото: «Фитсевен»
Больной COVID-19 заключенный сбежал из изолятора в РФ, сплетя канат из простынейhttps://racurs.ua/n158550-bolnoy-covid-19-zakluchennyy-sbejal-iz-izolyatora-v-rf-spletya-kanat-iz-prostyney.htmlРакурс
В России заключенный сбежал из изолятора, сплетя канат из простыней.
Инцидент произошел в городе Самара 7 августа, сообщает издание Lenta.ru.
Отмечается, что мужчину арестовали за хранение наркотиков. В ночь на 7 августа он, несмотря на присутствие в камере еще несколько человек, сорвал с окна решетку и на самодельном канате спустился с третьего этажа, после чего выбрался за периметр.
Дежурный и двое полицейских, которые охраняли учреждение, ничего не заметили, как и сокамерники, которые в момент исчезновения заключенного спали, — отмечает издание.
Беглеца позже разыскали в местном вагонном депо, где он прятался, и вернули в изолятор.
Отмечается, что беглец, судя по результатам тестов, болен коронавирусной болезнью COVID-19.
Напомним, в 2019 году неудачную попытку убежать от полицейских через систему концидионування совершил заключенный в американском штате Индиана. Система не была рассчитана на вес человека, и он провалился сквозь потолок просто к правоохранителям, которые пытались его задержать.
Источник: Lenta.ru
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