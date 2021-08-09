Поместить Чауса под стражу требует САП

Чаус. Фото: Волынские новости

https://racurs.ua/n158553-pomestit-chausa-pod-straju-trebuet-sap.html

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Николай Чаус, судья-беглец, которого подозревают во взяточничестве, был отправлен судом под круглосуточный домашний арест.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) оспаривает эту меру пресечения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк, передает «Укринформ».

САП подала апелляционную жалобу на решение ВАКС об избрании меры пресечения Чаусу. Просим избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, — сказала пресс-секретарь САП.

Напомним, ранее мы сообщали, что расследование дела Николая Чауса завершило Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Судья-беглец требовал и получил неправомерную выгоду в 150 тыс. долл.

Источник: Укринформ