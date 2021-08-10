Кому найбільше довіряють українці — опитування

https://racurs.ua/ua/n158605-komu-naybilshe-doviryaut-ukrayinci-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Кому найбільше довіряють українці, розповіли у Центрі Разумкова за результатами опитування, проведеного з 29 липня по 4 серпня у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих Росією.

Найбільше українці не довіряють пропагандистським ЗМІ Росії, українським чиновникам, Верховній Раді та судовій системі. Довірою у громадян користуються Збройні сили України, волонтери та церква.

Найчастіше довіра висловлюється до:

Збройних сил України — їм довіряють 68% опитаних,

волонтерських організацій — 64%,

церкви — 63,5%,

Державної служби з надзвичайних ситуацій — 61%,

міського/сільського голови — 57%,

Державної прикордонної служби — 55%,

Національної гвардії України — 54%,

добровольчих батальйонів — 53,5%,

ради міста (селища, села) — 51%.

Водночас недовіра найчастіше висловлюється до:

пропагандистських ЗМІ Росії — їм не довіряють 79% опитаних,

державного апарату (чиновникам) — 76%,

Верховної Ради України — 75%,

судів (судової системи загалом) — 74%,

Кабміну — 72%,

політичних партій — 72%,



прокуратури — 71%.

Також понад 60% респондентів висловили недовіру комерційним банкам, Національному антикорупційному бюро (НАБУ), Нацагентству з питань запобігання корупції (НАЗК), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, Вищому антикорупційному суду, Державній податковій службі, Державній митній службі, місцевим судам, Конституційному суду України, Верховному суду, Нацбанку, президенту (58%).