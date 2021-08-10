Кому больше всего доверяют украинцы - опрос

https://racurs.ua/n158605-komu-bolshe-vsego-doveryaut-ukraincy-opros-infografika.html

Ракурс

Кому больше всего доверяют украинцы, рассказали в Центре Разумкова по результатам опроса, проведенного с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, за исключением временно оккупированных Россией.

Больше всего украинцы не доверяют пропагандистским СМИ России, украинским чиновникам, Верховной Раде и судебной системе. Доверием у граждан пользуются Вооруженные силы Украины, волонтеры и церковь.

Чаще всего доверие выражается:

Вооруженным силам Украины — им доверяют 68% опрошенных,

волонтерским организациям — 64%,

церкви — 63,5%,

Государственной службе по чрезвычайным ситуациям — 61%,

городскому/сельскому главе — 57%,

Государственной пограничной службе — 55%,

Национальной гвардии Украины — 54%,

добровольческим батальонам — 53,5%,

городскому/сельскому совету — 51%.

В то же время недоверие чаще высказывается:

пропагандистским СМИ России — им не доверяют 79% опрошенных,

государственному аппарату (чиновникам) — 76%,

Верховной Раде Украины — 75%,

судам (судебной системе в целом) — 74%,

Кабмину — 72%,

политическим партиям — 72%,



прокуратуре — 71%.

Также свыше 60% респондентов выразили недоверие коммерческим банкам, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Специализированной антикоррупционной прокуратуре, Высшему антикоррупционному суду, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе, местным судам, Конституционному суду Украины, Верховному суду, Нацбанку, президенту (58%).