Порошенко больше не лидирует в антирейтинге политиков - опрос

https://racurs.ua/n158602-poroshenko-bolshe-ne-lidiruet-v-antireytinge-politikov-opros.html

Ракурс

Лидером антирейтинга среди украинских политиков и чиновников стал Виктор Медведчук. Пророссийскому нардепу не доверяют 78% граждан. В то же время наибольшим рейтингом доверия пользуется президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Россией.

Социологи отметили, что респонденты чаще высказывали недоверие, чем доверие ко всем политикам и чиновникам, представленным в опросе. Так, Зеленскому доверяют 33% украинцев, не доверяют — 61%. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, в то время как не доверяют 49%.

Чаще всего респонденты выражают недоверие:

Виктору Медведчуку — 78% (ему доверяют 15%),

Петру Порошенко — 75,5% (18%),

Вадиму Рабиновичу — 74% (14%).



Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову не доверяют 73% респондентов, а о доверии заявляют 15%. Лидеру пророссийской партии ОПЗЖ и коллеге Медведчука и Рабиновича Юрию Бойко не доверяют 73%, а доверяют 18% соответственно. Антирейтинг лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко составляет 72%, а рейтинг доверия — 20%.

Напомним, ранее в июле сообщалось, что лидером президентского антирейтинга был Порошенко. Второе место занимала Тимошенко.