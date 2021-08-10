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Ракурс
Порошенко больше не лидирует в антирейтинге политиков - опрос

Порошенко больше не лидирует в антирейтинге политиков — опрос

10 авг 2021, 13:23
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Лидером антирейтинга среди украинских политиков и чиновников стал Виктор Медведчук. Пророссийскому нардепу не доверяют 78% граждан. В то же время наибольшим рейтингом доверия пользуется президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех областях Украины, кроме временно оккупированных Россией.

Социологи отметили, что респонденты чаще высказывали недоверие, чем доверие ко всем политикам и чиновникам, представленным в опросе. Так, Зеленскому доверяют 33% украинцев, не доверяют — 61%. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 32%, в то время как не доверяют 49%.

Чаще всего респонденты выражают недоверие:

  • Виктору Медведчуку — 78% (ему доверяют 15%),

  • Петру Порошенко — 75,5% (18%),

  • Вадиму Рабиновичу — 74% (14%).


Экс-министру внутренних дел Украины Арсену Авакову не доверяют 73% респондентов, а о доверии заявляют 15%. Лидеру пророссийской партии ОПЗЖ и коллеге Медведчука и Рабиновича Юрию Бойко не доверяют 73%, а доверяют 18% соответственно. Антирейтинг лидера ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко составляет 72%, а рейтинг доверия — 20%.

Напомним, ранее в июле сообщалось, что лидером президентского антирейтинга был Порошенко. Второе место занимала Тимошенко.

Источник: Ракурс


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